Referendum sulla Giustizia, tutto quello che c'è da sapere

Per i contrari, la riforma è invece sproporzionata e inutile rispetto ai problemi reali della giustizia. Il rischio, dicono i detrattori, è quello di indebolire l’autonomia della magistratura e di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, senza intervenire su problemi più urgenti quale sarebbe, ad esempio, la riduzione dei tempi dei processi. I sostenitori del "No" ritengono, inoltre, che la riforma aprirebbe la strada a una maggiore influenza politica sui pm. Anche l’istituzione di due Csm è sotto accusa, così come l’introduzione del sorteggio, considerati un pericolo per l’autogoverno e per l’unità culturale della giurisdizione. Chi si oppone alla separazione delle carriere si appoggia a un dato: il passaggio di funzioni è una possibilità poco sfruttata dai magistrati, rendendo quindi inutile imporre il divieto di cambiare carriera. Nel 2024, per esempio, soltanto lo 0,48% dell’organico ha optato per il cambiamento. In caso d vittoria del no la riforma non entra in vigore e restano valide le norme e l'ordinamento giudiziario attuali.