Referendum giustizia, Nordio: "Con il nuovo quesito non credo che si capisca di più"

Il guardasigilli commenta l’ok della Cassazione alla riformulazione. Per gli elettori, sostiene, non cambia la comprensione del voto

10 Feb 2026 - 16:35
© Ansa

© Ansa

L'ammissione del nuovo quesito del referendum sulla riforma della Giustizia da parte della Corte di Cassazione "sarà anche una cosa giusta, ma non credo che l'elettore ci capisca qualcosa di più o di meno rispetto a prima. Anche prima il quesito era facile". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Tagadà. 

