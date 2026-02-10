Giustizia, Marina Berlusconi: "Al referendum del 22-23 marzo voterò sì"

L'intervista si chiude con una riflessione sull'ottimismo: "Oggi essere ottimisti è un atto temerario, quasi di fede. Però non dobbiamo dimenticare che il mondo in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere e vivere, quello libero e democratico, può contare su un punto di forza che le autocrazie non avranno mai: la capacità di mettersi in discussione e di correggersi. In sintesi, di fare riforme. In Italia ci stiamo provando con la giustizia. E prima o poi, a livello molto più ampio, mi auguro lo faremo in Europa, per rafforzare l'unione tra i Paesi, a costo di rinunciare a una fetta di sovranità. Soltanto le democrazie sono in grado di aggiustare la rotta. E di migliorare le regole, anziché distruggerle".