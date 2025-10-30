Logo Tgcom24
Riforma della giustizia, Marina Berlusconi: "È la vittoria di mio padre"

"Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese"

30 Ott 2025 - 17:59
© ufficio-stampa

"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive". Lo ha detto la presidente di Fininvest Marina Berlusconi, commentando il via libero definitivo del Senato alla riforma della giustizia. "Quella di oggi - ha sottolineato - è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese".

Giustizia, separazione delle carriere: via libera definitivo del Senato alla riforma | Meloni: "Traguardo storico, ora parola ai cittadini"

Separazione delle carriere e doppio Csm: cosa cambia con la riforma della giustizia

