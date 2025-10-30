Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha parlato di "una giornata storica". "Finalmente - ha detto - è arrivato a conclusione il percorso legislativo per la riforma della giustizia, una giustizia al servizio del cittadino. Non contro i magistrati che, anzi, innalza il ruolo del giudice giudicante, ma accusa e difesa avranno gli stessi poteri. Anche il Csm non sarà più politicizzato, quindi non ci saranno scontri fra correnti ma ci sarà veramente un'amministrazione più serena, tutto a vantaggio del cittadino". Secondo Tajani, "si realizza il sogno di Silvio Berlusconi di una giustizia giusta". Il vicepremier ha quindi aggiunto: "Adesso aspettiamo il referendum, saremo impegnati per sostenere il Sì. Non sarà certamente una scelta a favore o contro il governo ma una scelta sul testo della riforma. Saranno i cittadini a decidere: decideranno se vorranno una giustizia più giusta o se vorranno lasciare le cose com'erano prima".