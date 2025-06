Referendum in Italia, i quesiti che hanno fatto la storia: quorum superato 39 volte

Per quanto riguarda gli abrogativi, il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto, dal 1974 al 2022, è stato raggiunto in 39 occasioni, mentre in 28 non è stata superata la soglia. Il primo referendum fu quello del 2 giugno di 79 anni fa: 24.946.878 cittadini (89,1%) si recarono alle urne. I Sì alla Repubblica furono 12.718.641 (54,3%), i No 10.718.502 (47,73%).