Referendum, Viminale: oltre 67mila fuori sede ammessi al voto

Gli elettori fuori sede ammessi al voto nei Comuni di temporaneo domicilio, in occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025, ammontano a 67.305, di cui 28.430 per motivi di lavoro, 38.105 per motivi di studio e 770 per motivi di cure mediche. Lo rende noto il Viminale. In relazione al dato complessivo, si segnalano le province con maggior incidenza di elettori fuorisede: Milano con 10.980; Torino con 9.691; Roma con 9.890 e Bologna con 7.785. Le sezioni speciali riservate ai fuori sede (costituite in presenza di almeno 800 elettori fuorisede) saranno complessivamente 51 di cui 12 a Torino, 11 a Milano, 9 a Bologna, 7 a Roma e 2 a Firenze. I Comuni che non istituiscono sezioni speciali distribuiranno gli elettori fuori sede nelle sezioni elettorali ordinarie.