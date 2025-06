Referendum 2025, tutte le scelte possibili per gli elettori: cosa significa partecipare o astenersi

Può accadere che l’elettore scelga di ritirare solo alcune delle schede referendarie, per esempio due su cinque. In questo caso, contribuisce al quorum solo per i quesiti relativi alle schede ritirate (ogni quesito ha un quorum a se stante). Anche se poi esprime un voto nullo o lascia in bianco una delle schede ricevute, conta comunque come partecipazione per quei quesiti. Le schede non ritirate, invece, non generano alcun effetto sul quorum dei quesiti corrispondenti.