Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: "Critiche siano rispettose dell'operato dei magistrati"

"Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei Conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l'operato dei magistrati". Lo sottolinea in una nota la Corte dei Conti, dopo le reazioni di esponenti della maggioranza alla decisione di non concedere il visto di legittimità alla delibera relativa al progetto del Ponte sullo Stretto.