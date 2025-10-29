Ponte sullo Stretto, Salvini: "Corte dei conti non cambia i tempi, decisione il 7 novembre"

La Corte dei conti ha deciso di sottoporre l'esame sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina alla sezione centrale di controllo, ma la procedura non comporterà alcuno slittamento del termine previsto per la determinazione sulla registrazione, fissato per il 7 novembre. Lo ha chiarito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera. Il ministro ha poi risposto a una domanda del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, sottolineando come le politiche di opposizione al progetto non abbiano mai favorito lo sviluppo infrastrutturale del Paese. "Se avessimo adottato le sue politiche del no, non avremmo l'autostrada del Sole e l'Alta velocità, e andremmo ancora a cavallo nel nostro Paese", ha aggiunto il vicepremier.