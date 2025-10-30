Ponte sullo Stretto, Salvini contro la Corte dei Conti: "La casta dei giudici non ci fermerà"

Mercoledì pomeriggio la Corte dei conti ha bloccato l'iter di approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, chiedendo ulteriori verifiche e chiarimenti. La notizia ha colto di sorpresa il governo, che contava di far partire i lavori entro poche settimane. Salvini, informato della decisione, ha subito contattato Giorgia Meloni: “Un minuto dopo ho sentito la presidente – racconta – e le ho detto che non possiamo fermarci per un verdetto simile”.