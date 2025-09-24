Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti

Di tutt'altro avviso Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha definito i rilievi della Corte dei Conti "gravissimi", ribadendo le sue critiche sul Ponte. Secondo Bonelli, i dati sui flussi di traffico sono "irrealistici", e l'opera presenta "gravi lacune economiche, ambientali e procedurali". Il deputato ha anche accusato la società Stretto di Messina di avergli negato l'accesso ai documenti, e ha chiesto alla premier Meloni di rendere pubblici tutti gli atti e di considerare una sostituzione del ministro Salvini.