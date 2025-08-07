Ponte sullo Stretto, ecco perché il pedaggio sarà di 9 euro: più economico di tunnel e ponti europei

Il pedaggio per attraversare il futuro Ponte sullo Stretto di Messina sarà compreso tra i 9 e i 10 euro. A comunicarlo è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nel corso di un'intervista in cui ha confermato anche l'avvio dei cantieri per l'autunno 2025. La cifra, apparentemente contenuta per un'opera dal valore stimato di oltre 13 miliardi di euro, solleva un interrogativo legittimo: si tratta davvero di un pedaggio basso? E come si colloca rispetto ad altre infrastrutture analoghe, in Italia e nel mondo? L'obiettivo del governo è presentare il Ponte come una grande opera accessibile, anche sotto il profilo economico, ma le comparazioni con altri tunnel e ponti mostrano un quadro più articolato. Dai quasi 55 euro del Traforo del Monte Bianco ai più di 30 dell'Eurotunnel, il costo di attraversamento varia molto in base a caratteristiche tecniche, gestionali e politiche. Proviamo a fare il punto.