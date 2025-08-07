Logo Tgcom24
Salvini: indennizzi maggiorati per gli espropri legati al Ponte sullo Stretto

07 Ago 2025 - 11:44
Il Ponte sullo Stretto accelera lo sviluppo del Sud. E per chi sarà coinvolto negli espropri in Sicilia e Calabria, sono previsti indennizzi superiori rispetto alla media. A sottolinearlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante un’intervista tv. "Dove ci sono grandi opere, ci sono anche espropri", ha spiegato Salvini, aggiungendo che nel caso del collegamento tra le due sponde dello Stretto i risarcimenti saranno più consistenti. "Il Ponte è un acceleratore di sviluppo. Grazie a questo progetto, sarà necessario correre per portare l'Alta Velocità fino a Reggio Calabria", ha affermato il ministro.

