Salvini: indennizzi maggiorati per gli espropri legati al Ponte sullo Stretto

Il Ponte sullo Stretto accelera lo sviluppo del Sud. E per chi sarà coinvolto negli espropri in Sicilia e Calabria, sono previsti indennizzi superiori rispetto alla media. A sottolinearlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante un’intervista tv. "Dove ci sono grandi opere, ci sono anche espropri", ha spiegato Salvini, aggiungendo che nel caso del collegamento tra le due sponde dello Stretto i risarcimenti saranno più consistenti. "Il Ponte è un acceleratore di sviluppo. Grazie a questo progetto, sarà necessario correre per portare l'Alta Velocità fino a Reggio Calabria", ha affermato il ministro.