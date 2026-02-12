ESPLODE LA POLEMICA

Referendum sulla giustizia, l'attacco di Gratteri: "Voteranno 'Sì' gli imputati e la massoneria deviata" | La maggioranza: "Parole indegne"

Per il procuratore della Repubblica di Napoli, "voteranno per il 'No' le persone perbene". Fratelli d'Italia: "La condanna sia unanime, chieda scusa"

12 Feb 2026 - 17:03
Al referendum sulla giustizia "voteranno per il 'No' le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'Sì' gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Lo ha affermato il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in un'intervista al Corriere della Calabria. I partiti di maggioranza, che sostengono il "Sì", replicano: "Parole indegne e oltraggiose, la condanna sia unanime".

Bignami (Fratelli d'Italia): "Parole indegne, la condanna sia unanime"

 "Gravissime le parole del procuratore Gratteri che per sostenere il 'No' in un'intervista ha dichiarato testualmente che voteranno per il 'Sì' gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente. Dichiarazioni indegne da parte di chi dovrebbe rappresentare la magistratura", ha dichiarato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Mi auguro che le Istituzioni, la magistratura, il Comitato per il No e le altre forze politiche condannino e prendano le distanze da questa assurda criminalizzazione di chi la pensa diversamente", ha aggiunto.

Sallemi (Fratelli d'Italia): "Gratteri chieda scusa"

 "Credo che il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, debba chiedere scusa per le sue vergognose accuse agli italiani che voteranno 'Sì' al referendum sulla giustizia", ha affermato Salvo Sallemi, senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione Giustizia. "Definirli in modo sprezzante 'imputati', 'indagati', persino componenti di una 'massoneria deviata' è estremamente oltraggioso. La dialettica politica, anche aspra, è legittima, ma mai deve trascendere in questo tipo di polemica triviale e offensiva. Un magistrato tanto importante dovrebbe saperlo e ponderare le parole", ha detto.

Cosa prevede la riforma della giustizia

Il Comitato per il Sì: "Chieda scusa immediatamente a milioni di italiani"

 "Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa immediatamente ai milioni di italiani che voteranno 'Sì', compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi. Nessuno, lei compreso, è detentore della moralità e dell'etica pubblica. Questa presunzione di superiorità morale è francamente insopportabile", recita un post del Comitato nazionale "Sì Riforma". "Confidiamo che, come al solito, messaggi di questo tipo spingano ancor di più gli italiani a votare per dimostrare che per esprimere il loro voto non hanno bisogno di una patente da parte vostra. Siamo tutti abbastanza grandi e informati. Grazie. Noi votiamo orgogliosamente 'Sì'! Questa volta il giudice sei tu. Non Gratteri", si legge.

