Referendum sulla giustizia, l'attacco di Gratteri: "Voteranno 'Sì' gli imputati e la massoneria deviata" | La maggioranza: "Parole indegne"

"Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa immediatamente ai milioni di italiani che voteranno 'Sì', compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi. Nessuno, lei compreso, è detentore della moralità e dell'etica pubblica. Questa presunzione di superiorità morale è francamente insopportabile", recita un post del Comitato nazionale "Sì Riforma". "Confidiamo che, come al solito, messaggi di questo tipo spingano ancor di più gli italiani a votare per dimostrare che per esprimere il loro voto non hanno bisogno di una patente da parte vostra. Siamo tutti abbastanza grandi e informati. Grazie. Noi votiamo orgogliosamente 'Sì'! Questa volta il giudice sei tu. Non Gratteri", si legge.