Riforma della giustizia, Nordio: non avrà effetti politici

La riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere "non è fatta contro nessuno né a favore di nessuno, guai a pensare che sia per punire la magistratura o rafforzare il Governo che non ha bisogno di essere rafforzato. È una riforma fatta per costituire l'epilogo del codice di procedura penale voluto nel 1988 da Giuliano Vassalli, non avrà e non deve avere effetti politici". Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenuto all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Milano.