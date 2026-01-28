Referendum sulla giustizia, il Tar respinge il ricorso sulla data del voto

Con la pubblicazione della sentenza n. 1694 il Tar del Lazio si è pronunciato nel merito stabilendo infondato il ricorso avanzato contro il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 (e contro la relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2026) che ha indetto, per il 22 e il 23 marzo prossimi, il referendum costituzionale concernente a legge costituzionale relativa a "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025.