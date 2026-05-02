Trump torna a minacciare L'Avana: "Finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba"

"Finito con l’Iran, prenderò il controllo di Cuba", dice Donald Trump parlando da Palm Beach, in Florida. Un nuovo lampo, un nuovo gesto fulmineo con cui il tycoon fa scorrere il mappamondo di 180 gradi rispetto al Golfo Persico e punta il dito su un nuovo potenziale scenario di crisi globale. "Tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi davanti all’Avana", dice riferendosi probabilmente alla Abraham Lincoln, che come la Gerald Ford è in procinto di lasciare le acque al largo dell’Oman. Nelle stesse ore la Casa Bianca, con un ordine esecutivo firmato dal presidente, ha imposto nuove sanzioni contro il regime castrista. Per il governo cubano si tratta di "una punizione collettiva", trattandosi di "ritorsioni illegali e abusive".