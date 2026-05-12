Hantavirus, il paziente in Veneto è risultato negativo al test

È risultato negativo al test per l'hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta a un programma radiofonico. Si tratta di uno dei quattro passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato lunedì sera. "Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi", ha spiegato Campitiello, "ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e che abbia un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza. Però ci lascia buone speranze".