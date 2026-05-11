L’hantavirus già sotto i riflettori un anno fa: aveva causato la morte del premio Oscar Gene Hackman e della moglie

Un altro episodio, risalente al 2012, ha coinvolto un personaggio noto, ma all'allenatore austriaco Ralph Hasenhuttl è andata molto meglio. Secondo quanto raccontato dallo stesso Hasenhuttl, il virus lo aveva colpito improvvisamente pulendo la terrazza di casa. I sintomi, gravi, sono iniziati poco dopo: "Alzarmi dal letto era uno sforzo enorme, respirare mi sembrava impossibile. Avevo dolori dappertutto, un senso di stanchezza che non avevo mai provato prima", ha raccontato l'allenatore, che ha aggiunto di aver temuto il peggio. Ma per fortuna, nel suo caso, il pronto intervento dei medici gli ha salvato la vita: "Il loro aiuto è stato fondamentale. Senza il loro supporto costante non so come avrei fatto".