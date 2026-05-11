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Il dipartimento della Salute Usa ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo. Anche "un altro passeggero presenta sintomi lievi", ma sono in corso analisi per verificare se abbia contratto la malattia. La donna francese è grave: mappati i suoi contatti. Stanno tutti bene invece gli italiani venuti a contatto con il virus.
Uno dei cinque francesi rimpatriati oggi da Tenerife, dopo essere sbarcati dalla nave Hondius focolaio dell'hantavirus, presenta sintomi della malattia. Lo ha annunciato il primo ministro, Sébastien Lecornu, in un post su X. Nel frattempo arrivano gli apparecchi acustici intelligenti. Quanto costano? Apparecchi acustici "Uno di loro ha presentato sintomi a bordo dell'aereo durante il rientro", ha riferito il premier aggiungendo che tutti e cinque i passeggeri saranno posti "in isolamento stretto fino a nuovo ordine". "Fin da questa sera - ha aggiunto - adotterò un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi contatto e in grado di proteggere tutta la popolazione".