Hantavirus, muore per infarto un agente impegnato nell'evacuazione dell'Hondius a Tenerife

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Un agente della Guardia Civil spagnola di 62 anni è morto domenica pomeriggio nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave crociera Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus. Lo si apprende da un messaggio su X del sindacato della Guardia Civil Jucil Nacional.
"L'agente, mentre era si riserva nel posto di comando operativo, ha sofferto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durante 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita", segnala il messaggio.
"Un altro compagno che perde la vita in un atto di servizio. Un'altra famiglia distrutta", rileva il sindacato, in riferimento alla morte, lo scorso 8 maggio, di due agenti della Guardia Civil nello scontro fra due motovedette della gendarmeria durante l'inseguimento di un motoscafo veloce di narcotrafficanti al largo di Huelva, in Andalusia. Nella stessa regione al sudovest della Spagna nel febbraio 2024 altri due agenti rimasero uccisi nell'inseguimento di narcotrafficanti a Barbate (Cadice).