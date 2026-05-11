Speciale Il focolaio di hantavirus
LA TRAGEDIA

Hantavirus, muore per infarto un agente impegnato nell'evacuazione dell'Hondius a Tenerife

Aveva 62 anni, vane le manovre di rianimazione

11 Mag 2026 - 08:33
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Un agente della Guardia Civil spagnola di 62 anni è morto domenica pomeriggio nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave crociera Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus. Lo si apprende da un messaggio su X del sindacato della Guardia Civil Jucil Nacional.

"L'agente, mentre era si riserva nel posto di comando operativo, ha sofferto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durante 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita", segnala il messaggio.

Leggi anche

Hantavirus, il dipartimento della salute: "Un cittadino americano è risultato positivo" | Positiva anche una donna di nazionalità francese: mappati già 22 suoi contatti

"Un altro compagno che perde la vita in un atto di servizio. Un'altra famiglia distrutta", rileva il sindacato, in riferimento alla morte, lo scorso 8 maggio, di due agenti della Guardia Civil nello scontro fra due motovedette della gendarmeria durante l'inseguimento di un motoscafo veloce di narcotrafficanti al largo di Huelva, in Andalusia. Nella stessa regione al sudovest della Spagna nel febbraio 2024 altri due agenti rimasero uccisi nell'inseguimento di narcotrafficanti a Barbate (Cadice).

Ti potrebbe interessare

videovideo
hantavirus
tenerife
guardia civil

Sullo stesso tema