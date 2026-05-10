La nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell'isola di Tenerife, per consentire l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Lo riportano i media locali. Tutto pronto per il piano di evacuazione, per la Spagna è "un'operazione inedita". Intanto, sull'isola anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Adhanam Ghebreysus, che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione: "Come ho scritto in un messaggio alla popolazione di Tenerife, questa situazione non è comparabile a quella del Covid. Il rischio per la popolazione locale è basso, primo per la natura del virus e, poi, perché il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema". Con lui, i ministri spagnoli della Sanità, Monica Garcia, dell'Interno, Fernando Grande-Marlasca e di Politica territoriale, Angel Victor Torres.