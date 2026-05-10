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Speciale Il focolaio di hantavirus

direttore dell'Oms lancia messaggio di tranquillità

Hantavirus, arrivata a Tenerife la nave-focolaio: tutto pronto per lo sbarco

Scatta il piano di evacuazione dalla Mv Hondius con a bordo tre vittime del virus e 140 passeggeri: "Un'operazione inedita per la Spagna"

10 Mag 2026 - 07:32
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© Ansa

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La nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell'isola di Tenerife, per consentire l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Lo riportano i media locali. Tutto pronto per il piano di evacuazione, per la Spagna è "un'operazione inedita". Intanto, sull'isola anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Adhanam Ghebreysus, che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione: "Come ho scritto in un messaggio alla popolazione di Tenerife, questa situazione non è comparabile a quella del Covid. Il rischio per la popolazione locale è basso, primo per la natura del virus e, poi, perché il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema".  Con lui, i ministri spagnoli della Sanità, Monica Garcia, dell'Interno, Fernando Grande-Marlasca e di Politica territoriale, Angel Victor Torres. 

Salute, cos'è l'Hantavirus

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