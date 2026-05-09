Un'altra cittadina spagnola di Alicante, in contatto con la passeggera olandese sullo stesso volo Klm del 25 aprile, è stata ricoverata in ospedale ad Alicante (Valenzia) "con sintomi compatibili" con il virus. Le autorità sanitarie iberiche hanno inoltre confermato di aver localizzato anche una cittadina sudafricana, che, sullo stesso aereo, ha avuto "un contatto breve" con l'olandese ammalata, e ha successivamente trascorso una settimana a Barcellona, per poi rientrare nel Paese d'origine. La donna è rientrata in Sudafrica e non presenta sintomi del virus. L'indagine epidemiologica condotta dal ministero della Sanità ha accertato che, durante la permanenza in Spagna, aveva soggiornato da sola in hotel e "non aveva avuto contatti con altre persone".