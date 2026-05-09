Salute, cos'è l'Hantavirus
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Avviso del ministero della Salute a quattro Regioni, Calabria, Campania, Toscana, Veneto. Sulla nave dove è scoppiato il focolaio e che è in rotta verso le Canarie c'è anche un medico italiano
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A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius, il ministero della Salute "ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali". Lo fa sapere il ministero in una nota, spiegando che "le valutazioni condivise a livello internazionale dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa. In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela".
Oms finora conferma "6 casi di hantavirus su 8 sospetti" a seguito del focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. "All'8 maggio, sono stati segnalati un totale di otto casi, inclusi tre decessi (un tasso di mortalità del 38%). Sei casi sono stati confermati in laboratorio come infezioni da hantavirus, tutti identificati come dovuti al virus Andes, noto per essere trasmissibile tra esseri umani", ha affermato l'Oms.
"La compagnia Oceanwide Expeditions, inoltre, ha aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave MV Hondius. Sulla nave, dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario ECDC, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all'emergenza". "Il Ministero della Salute, insieme alle altre Amministrazioni e autorità sanitarie coinvolte, continua a garantire il pieno coordinamento e l'applicazione delle misure di sorveglianza previste", conclude la nota.
E' stata già individuata in Catalogna una donna entrata in contatto con la cittadina olandese colpita dal virus, che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius, morta dopo aver tentato di imbarcarsi il 25 aprile su un volo della Klm diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. Secondo il Centro di coordinamento per le allerte ed emergenze sanitarie (Ccaes) del ministero della Sanità, la passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo della Klm. La cittadina olandese era stata fatta scendere dall'aereo prima del decollo dell'aereo, per le precarie condizioni di salute, ed è deceduta il 26 aprile in un ospedale della capitale del Sudafrica.
Le autorità catalane hanno già attivato le misure di monitoraggio e sorveglianza previste per i contatti a rischio e hanno disposto che la quarantena della spagnola venga effettuata in una struttura ospedaliera della Catalogna. La donna, precisano le fonti sanitarie, "non presenta sintomi".
Il caso si inserisce nel piano sanitario di emergenza attivato in Spagna in una complessa operazione internazionale dopo il focolaio registrato sulla nave da crociera polare Mv Hondius, diretta in queste ore alle Canarie, dove è previsto l'arrivo nella notte fra sabato e domenica, per l'evacuazione dei passeggeri. Il focolaio di hantavirus a bordo ha provocato finora tre decessi, 8 contagiati, sei dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Un'altra cittadina spagnola di Alicante, in contatto con la passeggera olandese sullo stesso volo Klm del 25 aprile, è stata ricoverata in ospedale ad Alicante (Valenzia) "con sintomi compatibili" con il virus. Le autorità sanitarie iberiche hanno inoltre confermato di aver localizzato anche una cittadina sudafricana, che, sullo stesso aereo, ha avuto "un contatto breve" con l'olandese ammalata, e ha successivamente trascorso una settimana a Barcellona, per poi rientrare nel Paese d'origine. La donna è rientrata in Sudafrica e non presenta sintomi del virus. L'indagine epidemiologica condotta dal ministero della Sanità ha accertato che, durante la permanenza in Spagna, aveva soggiornato da sola in hotel e "non aveva avuto contatti con altre persone".
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Intanto, la ministra della Salute della Spagna, Mónica García, il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, e il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si recheranno a Tenerife, nelle Isole Canarie, per supervisionare e coordinare l'arrivo al porto di Granadilla della nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus. Lo riporta El Mundo. La delegazione partirà alle 18 e monitorerà la situazione in diretta dal posto di comando allestito per "garantire il coordinamento tra le amministrazioni", nonché "il controllo sanitario e l'applicazione dei protocolli di sorveglianza e risposta previsti", come comunicato dal ministero della Salute spagnolo.