Ipotesi confermata dalla prefettura delle Canarie: le autorità locali hanno preso contatti con la direzione sanità estera del ministero della Sanità e con il centro di allerta e coordinamento delle Emergenze sanitarie per monitorare la situazione ed eventualmente adottare misure, "nel caso in cui debba prodursi uno scalo" della nave nell'arcipelago. L'intervento rientra nel protocollo previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), basato sulla valutazione del rischio. L'Organizzazione ha confermato domenica che il focolaio ha colpito almeno sei persone a bordo della nave crociera, delle quali tre decedute e tre ammalate, in isolamento.