Oms: "Tre morti su nave da crociera collegati a possibile epidemia a bordo"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha segnalato tre decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori, a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. "L'Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell'Oceano Atlantico e sta fornendo supporto. A oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica", ha dichiarato l'organizzazione.