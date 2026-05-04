Igiene, arriva un videogioco per insegnare ai bambini come lavarsi le mani
Il progetto educativo lanciato in occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani punta a trasformare un insegnamento in una sfida interattiva per i più piccoli
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In un'epoca in cui i più giovani imparano sempre più attraverso schermi e interazioni digitali, anche l'educazione sanitaria si rinnova. In occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani del 5 maggio, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali rilancia un messaggio semplice ma importante: lavarsi le mani salva vite. Per farlo si rivolge direttamente ai bambini e lo fa con uno strumento che loro conoscono bene: un videogame.
Un gesto semplice contro i germi
Le mani sono il principale veicolo di trasmissione di virus, batteri e altri agenti patogeni. Contatto dopo contatto tra superfici, oggetti e persone diventano un potentissimo veicolo di diffusione delle infezioni. Solo una corretta igiene, con acqua e sapone o soluzioni disinfettanti, riduce drasticamente il rischio di malattie comuni come influenza, raffreddore e disturbi gastrointestinali, ma anche infezioni più gravi, soprattutto in ambito sanitario. Già ai tempi della pandemia il lavaggio delle mani era suggerito come prima arma per arginare la diffusione del virus.
Batterix il videogioco che educa divertendo
È proprio per sensibilizzare le nuove generazioni che nasce Batterix, un videogioco educativo sviluppato dall'Associazione Fulop con il supporto scientifico degli esperti della Simit, tra cui Cristina Mussini, Marianna Meschiari e Massimo Andreoni. Nel gioco, i bambini si trovano ad affrontare veri e propri nemici invisibili: virus e batteri realistici che simulano situazioni quotidiane di rischio. Giocando, gli utenti acquisiscono consapevolezza su come prevenire il contagio, riconoscere comportamenti pericolosi e contrastare la diffusione di microrganismi, inclusi quelli resistenti agli antibiotici.
Dalle scuole agli ospedali: la prevenzione continua
Il progetto non si ferma allo schermo. L'Associazione Fulop sta portando Batterix nelle scuole italiane, incontrando studenti di diverse fasce d'età per promuovere una cultura della prevenzione già dai banchi. Un impegno fondamentale, soprattutto alla luce dei dati europei: secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ogni anno oltre 4 milioni di pazienti contraggono infezioni legate all'assistenza sanitaria. In media, un ricoverato su 14 ne è colpito ogni giorno. A complicare il quadro, la crescente resistenza agli antibiotici: un microrganismo su tre non risponde più ai trattamenti standard.