Le mani sono il principale veicolo di trasmissione di virus, batteri e altri agenti patogeni. Contatto dopo contatto tra superfici, oggetti e persone diventano un potentissimo veicolo di diffusione delle infezioni. Solo una corretta igiene, con acqua e sapone o soluzioni disinfettanti, riduce drasticamente il rischio di malattie comuni come influenza, raffreddore e disturbi gastrointestinali, ma anche infezioni più gravi, soprattutto in ambito sanitario. Già ai tempi della pandemia il lavaggio delle mani era suggerito come prima arma per arginare la diffusione del virus.