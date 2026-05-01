Innanzitutto, si allarga il campo d'azione: il Piano non è riferito al contrasto della sola pandemia influenzale, come era finora, ma è esteso a tutte le potenziali pandemie da patogeni a trasmissione respiratoria e a maggiore potenziale pandemico. E conta su risorse specifiche: la legge di bilancio 2025 ha stanziato 50 milioni per il 2025, 150 per il 2026 e 300 milioni annui a partire dal '27.