Influenza, stagione verso la fine: casi in calo

Anche questa settimana la curva all'influenza è in discesa e la stagione si avvia al termine: più della maggioranza delle Regioni ha un numero di casi al di sotto della soglia considerata "basale" e nelle altre l'intensità è classificata come bassa. Sono i dati che arrivano dal bollettino della sorveglianza RespiVirnet dell'Istituto superiore di sanità.