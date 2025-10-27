Influenza 2025, gli esperti avvertono: "Più casi in arrivo" | Le regole per proteggersi

Il ministero della Salute ha ribadito che il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i cittadini a partire dai 6 mesi di età, con priorità per gli over 60, le persone con patologie croniche, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. La campagna di vaccinazione 2025-2026 è iniziata a ottobre e proseguirà fino a dicembre, per garantire una protezione adeguata nel periodo di massima circolazione del virus. (Una panoramica completa delle date e delle modalità di somministrazione regione per regione). Secondo le indicazioni ministeriali, la vaccinazione è gratuita per le categorie a rischio e può essere somministrata anche insieme al richiamo anti-Covid, quando indicato dal medico. L'obiettivo resta quello di aumentare la copertura vaccinale, ancora inferiore ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della Sanità.