Picco di influenza in Australia: si temono numerosi contagi anche in Italia

28 Ago 2025 - 01:03
© ansa

Picco di casi di influenza stagionale in Australia, dove ora è inverno. I numeri in crescita dei casi hanno messo in seria difficoltà gli ospedali dove, con le infezioni aumentate del 70% rispetto all'anno precedente, oltre 18mila segnalazioni fino a luglio e i ricoveri cresciuti del 50% in due settimane, i posti letto scarseggiano. Un quadro, avvertono gli infettivologi, che con grande probabilità potrebbe replicarsi a breve anche in Italia: è infatti in arrivo, anche da noi, un mix di virus influenzali, tra i quali il ceppo B verso cui si registra una minore copertura. Gli esperti invitano quindi a vaccinarsi. 

