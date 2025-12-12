La super influenza in Gran Bretagna diventa caso politico: il governo attacca i nuovi scioperi dei medici

Cresce l'allarme in Gran Bretagna per quella che i media locali hanno ribattezzato "super influenza", un'ondata influenzale che in questa stagione ha registrato un'impennata dei contagi, in particolare tra bambini e adolescenti. Il ministro della Salute britannico, Wes Streeting, ha definito la situazione "la sfida più seria mai affrontata dagli ospedali dell'NHS dopo la pandemia di Covid", citando oltre 2.600 ricoveri al giorno e numeri superiori alla media stagionale.