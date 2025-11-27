Impennata di influenza aviaria in Ue: 1.443 casi in tre mesi

L'influenza aviaria sta colpendo pesantemente l'Europa: negli ultimi tre mesi, da settembre a novembre, i casi registrati sono stati 1.443, quattro volte in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A lanciare l'allerta è l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che definisce "imperativo rafforzare la sorveglianza e applicare stringenti misure di biosicurezza". Anche in Italia si registrano vari focolai concentrati nelle regioni settentrionali, ma la diffusione dei contagi nel nostro Paese si conferma a "macchia di leopardo", rilevano dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe) che è anche Laboratorio di referenza europeo per l'aviaria.