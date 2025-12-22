Influenza, la variante K più contagiosa ma finora non più grave: come individuarla

L’infezione da variante K non si differenzia dalla classica influenza, i sintomi sono gli stessi: febbre; tosse; mal di gola; dolori muscolari e articolari; stanchezza intensa; talvolta disturbi gastrointestinali. Per accertare se si tratti effettivamente di influenza stagionale, è necessario considerare tre segnali chiave: inizio brusco e improvviso della febbre sopra i 38°C; almeno un sintomo respiratorio (tosse, naso che cola o chiuso, gola infiammata); almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari o spossatezza marcata.