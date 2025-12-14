Influenza, crescono i contagi: allerta per un nuovo ceppo

I ricercatori mettono in guardia: "Data la velocità e le dimensioni dei focolai di virus K in Australia e Nuova Zelanda e la rapida diffusione globale, è probabile che si espanderanno ulteriormente durante la stagione invernale nell'emisfero Nord", affermano, invitando i Paesi a "essere preparati per il possibile aumento di pressione sui loro sistemi sanitari". "Attenzione, non è un nuovo virus: è una normale mutazione come quelle che avvengono ogni anno nei virus influenzali stagionali e non significa che il virus sia più aggressivo o abbia sintomi diversi", avverte Gianni Rezza, professore straordinario di Igiene all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.