Influenza nei bambini, i "trucchi" per somministrare i farmaci: "Succhi senza zuccheri o latte"

A "Mattino Cinque" i consigli degli esperti
© Da video
L'inviata di "Mattino Cinque" Agnese Virgillito è in diretta da una farmacia per chiedere quali sono i "trucchi" per somministrare i medicinali ai bambini affetti da influenza di stagione. "Più che trucchetto si può ricorrere agli sciroppi antinfiammatori che possono essere aggiunti al latte o a delle bevande per bambini come succhi di frutta a basso contenuto di zuccheri che rendono senza dubbio più gradevole l'assunzione del farmaco" spiega un farmacista.
"Un rimedio che va bene solo se si tratta di sciroppi, diverso invece è il discorso per quanto riguarda gli antibiotici che non possono essere mischiati perché si rischia l'alterazione. In caso di febbre si consiglia nei più piccoli l'uso della supposta di paracetamolo, se parliamo di neonati di due mesi o poco più è importante non aspettare i tre giorni canonici ma farli visitare subito. Per quanto riguarda l'aerosol i nuovi dispositivi a ultrasuoni rendono in pochi minuti efficace la somministrazione del farmaco, sono poco invasivi e molto efficaci" prosegue.
A intervenire in diretta nella trasmissione di Canale 5 è anche il Dottor Giuseppe Banderali. "I bambini, soprattutto nella fascia d’età 0-4 anni, sono sempre i soggetti più colpiti dall'influenza. Quindi è importante avere una sorveglianza sui bambini di massimo livello" conclude.