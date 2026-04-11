L'infettivologo Matteo Bassetti: "Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo"

Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo. Lo ha affermato l'infettivologo Matteo Bassetti su X, citando uno studio pubblicato su Nature Microbiology. "Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino - ha spiegato Bassetti - è passato da animali acquatici all'uomo, provocando sintomi oculari gravi e insoliti. Si pensava che l'agente patogeno, noto come Covert Mortality Nodavirus (CMNV), infettasse solo invertebrati e pesci". "Uno studio pubblicato su Nature Microbiology ha rivelato che il virus causa una uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente (POH-VAU) negli esseri umani", ha aggiunto.