Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa

"Tutte le verifiche previste sono state tempestivamente effettuate e i contatti del caso sono stati individuati, nell'ambito delle ordinarie attività di prevenzione e sorveglianza", ha fatto sapere il ministero della Salute, che nel frattempo ha attivato il coordinamento con la Regione Lombardia, l'Istituto superiore di sanità e un gruppo di esperti di laboratorio internazionali: "Attualmente non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata".