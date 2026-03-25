Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa
Il paziente è stato descritto come una persona fragile, con malattie concomitanti e proveniente da un paese extraeuropeo dove avrebbe contratto l'infezione
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L'influenza aviaria ha contagiato il suo primo paziente umano in Europa, più precisamente in Lombardia. La Regione ha infatti identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, fortunatamente a bassa patogenicità. Il paziente è stato descritto come una persona fragile, con malattie concomitanti e proveniente da un paese extraeuropeo dove avrebbe appunto contratto l'infezione. Al momento è ricoverato, come ha fatto sapere il ministero della Salute.
Le modlaità di contagio e i due tipi di influenza
Stando a quanto si sa ora sull'influenza aviaria, il contagio avviene tramite esposizione diretta a uccelli infetti, in particolare il pollame, ma anche tramite il contatto con ambienti o materiali contaminati. I casi umani si distinguono in alta e bassa patogenicità, a seconda della gravità della malattia. I primi provocano infezioni sistemiche gravi con mortalità elevata, i secondi invece causano sintomi respiratori lievi o assenti, ma possono mutare in forme più aggressive.
La nota del ministero della Salute
"Tutte le verifiche previste sono state tempestivamente effettuate e i contatti del caso sono stati individuati, nell'ambito delle ordinarie attività di prevenzione e sorveglianza", ha fatto sapere il ministero della Salute, che nel frattempo ha attivato il coordinamento con la Regione Lombardia, l'Istituto superiore di sanità e un gruppo di esperti di laboratorio internazionali: "Attualmente non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata".