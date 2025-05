Aviaria in Brasile, indagine su due nuovi possibili focolai

A pochi giorni dalla conferma dei primi due focolai di influenza aviaria H5N1 in un allevamento di polli nel municipio di Montenegro e in uno zoo di Sapucaia do Sul, entrambi nello Stato di Rio Grande do Sul, il ministero dell'Agricoltura del Brasile ha riferito di aver avviato verifiche per altri due casi sospetti. Il primo è stato denunciato in un allevamento rurale di sussistenza a 3 chilometri da quello di Montenegro e per questo non rappresenterebbe un rischio per il commercio internazionale. Il secondo è stato segnalato nel municipio di Aguiarnópolis, nello Stato di Tocantins, a circa 3mila chilometri di distanza.