Usa, il virus dell'aviaria mutato all'interno di un paziente

Il virus dell'influenza aviaria è mutato all'interno di un paziente della Louisiana che ha contratto il primo caso grave di malattia negli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Gli scienziati ritengono che le mutazioni possano consentire al virus di legarsi meglio ai recettori nelle vie aeree superiori degli esseri umani. Il paziente della Louisiana è stato ricoverato in condizioni critiche con gravi sintomi respiratori da influenza aviaria dopo essere entrato in contatto con uccelli malati e morti in un allevamento da cortile.