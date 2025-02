Un focolaio di influenza aviaria ha ucciso in soli due giorni oltre settemila capi in un allevamento di pollame dello Stato indiano dell'Andhra Pradesh. Dopo l'ecatombe, alcuni esemplari sono stati inviati dalle autorità sanitarie all'Istituto Nazionale di Alta Sicurezza per le Malattie Animali. In attesa dei risultati dei laboratori, il governo dell'Andhra Pradesh ha dichiarato off limits quattro aree, definendole zone di biosicurezza.