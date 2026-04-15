Burundi, malattia misteriosa provoca cinque morti

In Burundi, e precisamente nel distretto di Mpanda, nel nord del Paese, una malattia misteriosa ha provocato cinque decessi e colpito 35 persone. Le autorità sanitarie, con il supporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità e dei suoi partner locali, stanno conducendo indagini per identificarne la causa. Lo riferisce l'Oms in una nota, precisando che i test di laboratorio sono risultati negativi per i virus Ebola e Marburg, la febbre della Rift Valley, la febbre gialla e la febbre emorragica di Crimea-Congo. I primi casi, segnalati il 30 marzo, riguardano principalmente membri dello stesso nucleo familiare e i loro contatti stretti, fattore che, per ora, suggerisce una trasmissione limitata.