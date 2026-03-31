Covid, negli Usa avanza la variante Cicada: cos'è e quali sono i sintomi
Nonostante la sua rapida ascesa, non c'è attualmente un vero e proprio allarme. Secondo gli esperti, finora non ci sono segni che Cicada sia più pericolosa o causi una malattia più grave rispetto alle altre varianti
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Una nuova variante del Covid si sta diffondendo rapidamente, soprattutto Stati Uniti e in Thailandia. Si tratta della variante BA.3.2, denominata Cicada. Rilevata per la prima volta in un campione respiratorio raccolto in Sudafrica nel novembre 2024, ha circolato inosservata fino a oggi. Nonostante la sua rapida ascesa, non c'è attualmente un vero e proprio allarme. Gli esperti evidenziano come finora non ci siano segni che Cicada sia più pericolosa o causi forme più gravi della malattia rispetto alle altre varianti dell'inverno appena passato.
La variante BA.3.2 è stata rilevata per la prima volta in un campione respiratorio raccolto in Sudafrica nel novembre 2024, mentre il primo caso negli Stati Uniti è stato rilevato in un viaggiatore arrivato nel giugno 2025. Oggi è presente in oltre venti Paesi. Cicada è monitorata da enti come l’Organizzazione mondiale della sanità, che la classificano tra le "Variant Under Monitoring” ovvero le varianti da tenere sotto osservazione.
Cosa sappiamo sulla variante Cicada
BA.3.2 proviene BA.3.2 discende dalla grande famiglia della variante Omicron. Rispetto ai ceppi attualmente predominanti di Sars-CoV-2 presenta da 70 a 75 modifiche genetiche sulla sua proteina Spike, la parte del virus che consente la penetrazione nelle cellule umane (e rappresenta il target dei vaccini). Proprio per via delle sue caratteristiche divergenti, gli esperti sottolineano che l'attuale vaccino per il Covid potrebbe non essere al massimo della sua efficacia. Questo non vuol dire che vaccinarsi sia inutile, precisano gli esperti, dal momento che ormai numerose evidenze dimostrano che il potenziale di questi vaccini nel ridurre i ricoveri e i decessi Covid. Tuttavia, sarà meno rapido il meccanismo attraverso cui il sistema immunitario riconoscerà la nuova variante sviluppando anticorpi e immunità.
Come si manifesta e come difendersi
Cicada sembra associata a manifestazioni lievi o moderate, senza indicazioni di aumento di gravità rispetto alle precedenti mutazioni di Omicron. Nella maggioranza dei casi, non si osservano forme cliniche più severe né un incremento dei ricoveri. Il rischio di contagio si può abbattere rispettando le ormai note misure: proteggere i malati cronici e le persone anziane e fragili; restare a casa in presenza di sintomi; curare l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria.