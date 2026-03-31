Covid, negli Usa avanza la variante Cicada: cos'è e quali sono i sintomi

Una nuova variante del Covid si sta diffondendo rapidamente, soprattutto Stati Uniti e in Thailandia. Si tratta della variante BA.3.2, denominata Cicada. Rilevata per la prima volta in un campione respiratorio raccolto in Sudafrica nel novembre 2024, ha circolato inosservata fino a oggi. Nonostante la sua rapida ascesa, non c'è attualmente un vero e proprio allarme. Gli esperti evidenziano come finora non ci siano segni che Cicada sia più pericolosa o causi forme più gravi della malattia rispetto alle altre varianti dell'inverno appena passato.