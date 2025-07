Il Covid ha invecchiato il nostro cervello (anche se non lo abbiamo mai preso)

In un contesto simile va tuttavia fatto notare, come suggeriscono il dottor Mohammadi-Nejad e la sua équipe, che comunque tutti i risultati emersi siano limitati a una popolazione che vive nel Regno Unito e che quindi ha le sue precise specificità sociali e culturali. Eppure tanti studi compiuti post-pandemia sembrerebbero avvalorare certe tesi, anche quando tengono presente un campione più giovane e proveniente da altre parti del mondo.



Si legga in questo senso la ricerca compiuta più o meno parallelamente dall'Università di Washington, a Seattle e concentrata sull'evoluzione del cervello degli adolescenti durante il lockdown. Sebbene le scansioni abbiano fornito prove di un invecchiamento precoce della materia grigia sia nei ragazzi sia nelle ragazze, i ricercatori si sono accorti che quello delle ragazze appariva in media 4,2 anni più vecchio del previsto dopo la pandemia. Un numero molto maggiore rispetto ai "soli" 1,4 anni in più di quello dei coetanei maschi. Questo dato sorprendente avrebbe delle ragioni secondo chi ha coordinato lo studio.



"Le ragazze chiacchierano e condividono le loro emozioni", spiega Caitleen Kuhl. "Sono molto più dipendenti (rispetto ai ragazzi) dall'interazione sociale per il loro benessere e per il loro sano sviluppo neurale, fisico ed emotivo". Ma, come abbiamo osservato in questo viaggio nelle conseguenze della pandemia vista attraverso gli occhi della scienza, è quantomeno complicato stilare una graduatoria di quale tipologia di persona abbia sofferto di più in un periodo storico tanto complicato. Le cicatrici sono rimaste, anche a distanza di tempo, un po' per tutti. Viene voglia di chiudere con un po' di speranza, garantitaci dalla conclusione della stessa ricerca da cui siamo partiti, quella dell'Università di Nottingham, che ha chiuso ricordando come non tutti i danni causati dalla pandemia siano per forza irreversibili. Sono forse solo tanto difficili da metabolizzare, e non serve per forza uno studio stavolta per confermarlo.