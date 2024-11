“Il segreto dei mitocondri” indica una strada verso la salute e la longevità

Quattro miliardi di anni fa, molto prima che noi umani facessimo la nostra comparsa, sulla Terra esistevano due popolazioni di batteri procarioti, gli archei e i mitocondri. Dopo due miliardi di anni di pacifica convivenza - con tutta probabilità perché era aumentata la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera - il mitocondrio, per evitare di bruciarsi, entrò nell'archeo. Questo processo di endosimbiosi diede origine alla cellula eucariota e quindi alla vita. Un po' come gli alberi e la vegetazione hanno creato in milioni di anni l'ambiente favorevole alla comparsa della popolazione umana, potremmo dire che i mitocondri hanno dato un impulso fondamentale al nostro sviluppo. Per questo sono così importanti, anzi fondamentali, per la nostra salute e il nostro benessere.