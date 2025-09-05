Covid, la variante Stratus preoccupa gli esperti: ecco quali sono i sintomi chiave da monitorare

I sintomi di Stratus sono perlopiù simili a quelli osservati nelle precedenti ondate di Covid, ma diversi medici hanno segnalato alcune peculiarità. Uno dei disturbi più ricorrenti è la raucedine accompagnata da dolore e bruciore alla gola, descritto come "gola a rasoio". In Italia si segnalano anche sintomi come l'anosmia e ageusia, la perdita di olfatto e gusto che caratterizzava le prime fasi della pandemia. Accanto a questi, restano frequenti i sintomi classici del Covid: febbre, tosse secca, stanchezza, dolori muscolari.