"Il successo dell'Operazione Warp Speed (Ows) e lo sviluppo statunitense di vaccini a mRNA - afferma Albert Bourla, presidente e Ceo di Pfizer - rappresentano un'importante conquista per la salute pubblica. Sotto la guida del presidente Trump, l'innovazione americana ha guidato il mondo, contribuendo a prevenire il collasso economico e salvando oltre 14 milioni di vite in tutto il mondo. L'Operazione Warp Speed ha ripristinato la fiducia dei consumatori, ha fatto risparmiare oltre 1.000 miliardi di dollari in costi sanitari grazie alla riduzione delle malattie gravi e a ricoveri ospedalieri evitati, e ha rapidamente incrementato la produzione nazionale. Questa leadership americana ha anche creato una nuova piattaforma che potrebbe dare impulso a un'innovazione significativa nella ricerca sul cancro. Un simile risultato meriterebbe in genere il Premio Nobel per la Pace, dato il suo impatto significativo".