Usa, Trump chiede alle case farmaceutiche i dati sul successo del vaccino contro il Covid

Donald Trump ha invitato le aziende farmaceutiche a giustificare il successo dei loro farmaci destinati al trattamento del COVID. Trump ha affermato che non vi è accordo sul fatto che i farmaci abbiano salvato vite umane. "È molto importante che le aziende farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci anti-Covid. Molti pensano che siano un miracolo che ha salvato milioni di vite. Altri non sono d'accordo", ha scritto Trump, sottolineando che "con il CDC che è stato fatto a pezzi su questa questione, voglio la risposta, e la voglio subito". Il presidente ha chiarito che "mi sono state mostrate informazioni da Pfizer e altri, che sono straordinarie, ma non sembrano mai mostrare quei risultati al pubblico. Perché no? Partono per la prossima "caccia" e lasciano che tutti si facciano a pezzi, incluso Bobby Kennedy Jr. e il CDC, cercando di capire il successo o il fallimento del lavoro delle aziende farmaceutiche contro il Covid. Mi mostrano grandi numeri e risultati, ma non sembrano mostrarli a molti altri. Voglio che li mostrino subito, al CDC e al pubblico".