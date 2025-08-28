Usa, l'economia è cresciuta più del previsto: il Pil è a +3,3%

L'economia americana è cresciuta nel secondo trimestre del 3,3%, più del 3,0% della prima stima e oltre il 3,1% atteso dagli analisti. Si tratta di una decisa ripresa nel secondo trimestre dopo il calo del primo quarto dell'anno, causato dalle ripercussioni delle politiche commerciali di Trump. Intanto il direttore del Consiglio per l'economia nazionale della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha ribadito che il presidente degli Stati Uniti ha "assolutamente l'autorità per licenziare" un componente del consiglio dei governatori della Federal Reserve, in presenza di una "giusta causa". I pesanti dazi del 50% che il gli Usa hanno imposto sui prodotti indiani sono entrati in vigore, in ossequio all'ordine esecutivo emesso dal presidente americano poche settimane fa, quando ha raddoppiato dal 25% la tariffa per punire Nuova Delhi per gli acquisti di petrolio e armi dalla Russia.