Trump minaccia nuovi dazi in caso di digital tax, Ue: "Siamo sovrani sulle nostre attività economiche"

La portavoce della Commissione: "La nostra regolamentazione è coerente con i nostri valori democratici". Negli Usa resta alta la tensione sul caso Lisa Cook, la governatrice della Fed cacciata dal presidente Usa 

26 Ago 2025 - 15:32
ue, usa, dazi © Istockphoto

Sul fronte della regolamentazione delle attività economiche "la Ue e i suoi Stati membri sono sovrani". E' quanto sottolinea la portavoce della Commissione Ue Paula PInho rispondendo a una giornalista che le chiedeva della minaccia di Trump di nuovi dazi per chi introdurrà tasse sul digitale. Le regole sul fronte economico negli Stati Ue, chiarisce, sono "coerenti con i nostri valori democratici". E su tale ipotesi precisa che "non faceva parte del nostro recente accordo. Noi procederemo con l'attuazione di quell'accordo quadro che, giustamente, non affronta questa questione". Intanto, negli Usa resta alta la tensione sulla vicenda Lisa Cook, la governatrice della Fed cacciata da Trump che al presidente Usa ha replicato: "Io non mi dimetto, combatterò".

Trump caccia la governatrice Lisa Cook dalla Fed ma lei replica: "Non ha l'autorità, io non mi dimetto"

Dazi Usa-Ue, siglata la dichiarazione congiunta: tariffe doganali al 15% su auto, farmaci e semiconduttori | Nuova stretta Trump: sotto esame i visti di 55 milioni di stranieri negli Stati Uniti

Usa-Ue, c'è l'intesa sui dazi al 15%: ecco cosa prevede e quali prodotti riguarda

