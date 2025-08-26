Trump minaccia nuovi dazi in caso di digital tax, Ue: "Siamo sovrani sulle nostre attività economiche"

Sul fronte della regolamentazione delle attività economiche "la Ue e i suoi Stati membri sono sovrani". E' quanto sottolinea la portavoce della Commissione Ue Paula PInho rispondendo a una giornalista che le chiedeva della minaccia di Trump di nuovi dazi per chi introdurrà tasse sul digitale. Le regole sul fronte economico negli Stati Ue, chiarisce, sono "coerenti con i nostri valori democratici". E su tale ipotesi precisa che "non faceva parte del nostro recente accordo. Noi procederemo con l'attuazione di quell'accordo quadro che, giustamente, non affronta questa questione". Intanto, negli Usa resta alta la tensione sulla vicenda Lisa Cook, la governatrice della Fed cacciata da Trump che al presidente Usa ha replicato: "Io non mi dimetto, combatterò".